أشبال "الخضر".. نحو ربع النهائي

تمكن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، سهرة الجمعة، من التأهل للدور الربع نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالجزائر.





التأهل جاء بعد إحراز تعادل إيجابي أمام منتخب الكونغو بهدف لكل فريق في ثالث جولات دور المجموعات.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة سلبية، غير أن المنتخب الكونغولي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 67 عن طريق ندزوكو، ومن ثم عادل "الخضر" النتيجة بهدف مسلم أناتوف في الدقيقة 74.

وبهذا رفع "الخضر" رصيدهم إلى النقطة الرابعة في وصافة المجموعة الأولى، وذلك بعد المنتخب السنغالي الذي يتصدر المجموعة .