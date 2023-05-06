"سرقة فاشلة" تثير السخرية

أثارت واقعة سرقة كثيراً من الضحك في البيرو؛ لما تنطوي عليه من تفاصيل طريفة. وتتعلق أحداث الواقعة بثلاثة من اللصوص، اقتحموا متجراً لبيع الأحذية الرياضية بمدينة هوانكايو في وسط البلاد.



حيث قالت الشرطة المحلية إن اللصوص الثلاثة فرّوا من المتجر بعد أن سرقوا أكثر من 200 حذاء، دون أن يدركوا أنها كانت جميعاً للقدم اليمنى فقط، وفق ما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الخميس 4 ماي 2023.



يقدر أصحاب المتاجر قيمة الأحذية المسروقة بأكثر من 13 ألف دولار، غير أن اللصوص سيتعذر عليهم بيعها والحصول على هذا المبلغ؛ بسبب ذلك الخطأ الطريف.



بينما تعرفت الشرطة على الجناة من خلال الكاميرات الأمنية، التي سهلت تحديد هويتهم، وتعهدت بالقبض عليهم.



حيث قال رئيس الشرطة المحلية، إدوان دياز، لوسائل إعلام بيروفية: "لقد جمعنا الأدلة في مكان الحادث. والشيء غير المعتاد في هذه السرقة هو أن أحذية من القدم اليمنى فقط قد سُرقت". وأضاف: "مع اللقطات وبصمات الأصابع، سنتمكن من تحديد مكان هؤلاء الأفراد".