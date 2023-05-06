ذكرى مريرة لماكرون

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تم تنصيبه رسميا لفترة رئاسية ثانية في السابع من ماي عام 2022، يواجه عدم شعبية اجتماعية وعزلة سياسية.

وتحت عنوان: "ذكرى مريرة لإيمانويل ماكرون بعد عام من تنصيبه لفترة رئاسية ثانية"، أضافت الصحيفة إنه بعد مرور عام، لم تعد أيدي الرئيس إيمانويل ماكرون المعاد انتخابه "حرة" لكنها مرتبطة بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، حيث لا ينوي اليسار ولا اليمين العمل معها كحلفاء. وقد أثار إصلاحه المثير للجدل لنظام التقاعد حفيظة المعارضة والنقابات، باعتباره "غير عادل".

وتتابع "لوموند" القول إنه بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات والتظاهرات التي تخللتها أعمال عنف ضد إصلاح نظام التقاعد، لاحظ إيمانويل ماكرون محنته.

يطبق رئيس الدولة الوصفة التي نجحت معه حتى الآن: مسح البلد، على حد قوله، لسماع وتحمل انتقادات وإهانات ونداءات فرنسا الغاضبة.

ففي خطابه الرسمي في 17 أفريل الماضي، منح الرئيس الفرنسي نفسه مئة يوم من "تهدئة"، ومنح الشعب الفرنسي موعدًا في 14 جويلية. لكن فترة "النقاهة" الضرورية التي أشارت إليها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، لـ "لوموند"، قد تتطلب مزيدًا من الوقت.

ومضت "لوموند" قائلة إنه منذ نهاية شهر مارس، كان إيمانويل ماكرون يقوم برحلة واحدة أو رحلتين في الأسبوع، ويلعب لعبة القط والفأر مع المتظاهرين لتجنب "قرع الأواني" وصيحات الاستهجان والارتجال، كلما أمكن ذلك. يوضح الإليزيه: "إنه يبحث عن حوار بدون ضجيج".