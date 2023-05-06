زميتي: هدفنا تخطي ميموزا الإيفواري

قال مساعد مدرب اتحاد الجزائر، فريد زميتي أن سبب الهزيمة أمام شبيبة القبائل، يعود لقلة التركيز في لقطة الهدف وتوقيت تسجيله الذي أثر على معنويات اللاعبين.

وأضاف المتحدث ذاته بأن النادي العاصمي حضّر بشكل جيد للمواجهة بالرغم من غياب 7 لاعبين واعتبر أن التشكيلة لم تخيّب خلال كل أطوار اللقاء وافتقدت للمسة الأخيرة.

وختم زميتي، بتوجيه رسالة إلى الجمهور الجزائري لمساندة الاتحاد الذي يسعى لتجاوز عقبة منافسه المقبل ميموزا الإيفواري في دور نصف النهائي.

وفي السياق ذاته، سجٌل ميصالة مرباح عودته إلى المنافسة الرسمية، بمناسبة لقاء شبيبة القبائل. وجاءت عودة اللاعب إلى الميادين، بعد غياب دام أكثر من سبعة أشهر، بسبب تعرٌضه لتمزق الأربطة الصليبية، شهر سبتمبر الماضي، خلال مواجهة هلال شلغوم العيد.

يذكر أن اتحاد الجزائر، يسافر اليوم إلى كوزت ديفوار عبر رحلة خاصة تحسبا للقاء الأربعاء المقبل.