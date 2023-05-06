تيبازة: تذبذب مياه الشرب في 10 بلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير الجزائر "سيال " عن برمجة مؤسسة "مياه تيبازة" المسؤولة عن تسيير محطة تحلية مياه البحر بفوكة، لأشغال صيانة دورية بداية من يوم الإثنين القادم 08 ماي إلى غاية الأربعاء 10 ماي 2023، وهو ما سينجر عنه توقف تام للمحطة وعجز بنسبة 33 بالمائة من الكمية الإجمالية لإنتاج الماء الشروب بولاية تيبازة .

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن توقف المحطة خلال الفترة المذكورة وما ينجر عنه من عجز بنسبة 33 بالمائة من الكمية الاجمالية للإنتاج بولاية تيبازة، سيتسبب في تذبذب في عملية التزويد بمياه الشرب على مستوى بلديات فوكة، الدواودة، القليعة، شعيبة، الحطاطبة، بواسماعيل، بوهارون، خميستي، عين تقورايت وكذا تيبازة عاصمة الولاية.

وأكدت ذات الشركة لزبائنها بالبلديات المعنية أن عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بعد إعادة تشغيل محطة التحلية المقرر يوم الأربعاء 10 ماي 2023 .