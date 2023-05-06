تجدد الاشتباكات في الخرطوم

تجددت السبت، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم ومدينة بحري (شمال)، في ظل مساع سعودية أمريكية للتهدئة.

وأفاد شهود عيان بتحليق طائرات حربية وسماع دوي انفجار قوي وأصوات أسلحة ثقيلة في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش وسط العاصمة.

وذكر الشهود أن أعمدة الدخان تصاعدت وسط الخرطوم بكثافة.

كما سمع دوي انفجارات واشتباكات مسلحة في مقر سلاح الإشارة التابع للجيش بمدينة بحري (شمال).

وذكر الجيش في بيان مقتضب: "ضباط وجنود سلاح الإشارة يحتفلون بنصر الله على مليشيا حميدتي والمركبات والأسلحة التي تم تدميرها أو استلامها".

ومساء الجمعة، أعلنت السعودية استعدادها لاستضافة ممثلي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لبحث التهدئة.