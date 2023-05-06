عمليات نوعية لمكافحة التهريب بولايات الوطن

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بخنشلة، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأم البواقي، من حجز 1170 كلغ من الكبد المجمد ذات منشأ أجنبي، غير صالحة للاستهلاك.

البضاعة المحجوزة تم ضبطها على متن مركبة نفعية وكانت موجهة للتسويق.

كما تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط، من حجز 5400 قرص مهلوس، تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل أجزاء وتجاويف سيارة سياحية.

فيما تمكن أعوان فرقة فحص المسافرين بالمركز الحدودي البري ببوشبكة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتبسة من حجز 3253 خرطوشة صيد معبأة، من مختلف العيارات، تم ضبطها بحوزة مسافر بعد إخضاع سيارته للفحص الدقيق.