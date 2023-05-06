قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الفلاحة علم وليست تقاليد، المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة مفلسة.

وأكد الرئيس الجمهورية خلال اللقاء الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافةـ يبث الليلة ابتداء من الساعة 21:00سعلى القنوات التلفزيونية: "المسؤولية ليست كرسي أو برنوس أحمر"، المسؤولية هي أن تحمي شعبك وليس أن تتغاضى عن أخطاء المسؤولين وتحميهم فمن أخطأ يدفع الثمن".

وأضاف الرئيس أن الجزائر كبيرة جدا ونحن صغار لذلك جري بنا أن نكبر كي نكون في مستواها.

كما تابع أنه لا يمكننا الذهاب بعيدا، دون "إعلام مسؤول.. إعلام مهني".