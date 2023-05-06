الترجي التونسي يطعن في عقوبة " الكاف"

وصف رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي القرارات الصادرة عن لجنة التأديب في الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاسية جدا مقارنة بآثار الأحداث التي جدت بين الشوطين في إياب ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي وشبيبة القبائل خصوصا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بعد الأحداث.

وقال رياض التويتي في تصريحه لإذاعة " موزاييك أف أم "، إن إدارة اللجنة القانونية للترجي ستقوم باستئناف القرار اليوم وستطلب استعجال النظر خاصة أن مباراة ذهاب نصف النهائي أمام الأهلي المصري مبرمجة ليوم 12 ماي في ملعب حمادي العقربي في رادس.

مضيفا بأن اللجنة القانونية للترجي ستسعى قدر الإمكان للتخفيف من العقوبة لكن من المستحيل سحبها كاملة.

وأكد رئيس اللجنة القانونية للترجي أن لجنة التأديب في الاتحاد الافريقي لكرة القدم اتخذت أقصى ما يمكن اتخاذه من عقوبات وأضافت إليها عقوبات تكميلية، مردفا أنه لا يمكن انكار خطورة الأحداث ولا يمكن لجماهير الترجي ان تكون السبب فيما حدث مطالبا إياهم بحماية فريقهم.

ويذكر أن لجنة الانضباط للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم قررت تسليط العقوبات التالية على الترجي الرياضي التونسي: قررت اللجنة في مقابل ذلك تمتيع الترجي بتأجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مباراتين فقط، على ألا يرتكب النادي أي تجاوز تأديبي في ظرف 12 شهرا.

حال ارتكاب أي تجاوز أو إخلال خلال تلك المدة، سيقع حرمان الفريق بصفة آلية من المشاركة في مسابقة الأندية الإفريقية للعام التالي. بجانب هذه الإجراءات التأديبية، سيكون الترجي تحت طائلة عقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار.