سكان مازونة بغليزان يطالبون بلجنة تحقيق

طالب سكان حي معروف ببلدية مازونة في غليزان الوزير الأول بإيفاد لجنة تحقيق إلى عين المكان نتيجة التهميش وتلاعبات السلطات المحلية في البطاقة التقنية لمشروع الحي.

في الشكوى التي تحوز "الخبر" على نسخة منها بين السكان أن حي معروف هو عبارة عن تجزئة تم تقسيمها عن طريق حكم قضائي منذ سنة 1994، وتتوافق على كامل الشروط القانونية للبناء كعقود الملكية، ورخص البناء، وأنها مهيئة من جميع الشبكات كقنوات الصرف والغاز والماء والكهرباء، إلا أن مسلكها لا يزال ترابيا مهترئا ينغص حياة القاطنين سواء صيفا، أو شتاء أين يصير عبوره شبه مستحيل لكثرة الأوحال والنتوءات الصخرية، مشيرين إلا أن والي غليزان السابق قد زار المكان في جوان 2022 ووقف على حجم المعاناة التي يتكبدها السكان، واعدا برفع هذا الغبن، وتزفييت الطريق الذي لا يتجاوز 1.3 كلم، مؤكدا (الوالي السابق) أن الحي يكون من أولويات مشاريع 2023، أين قدرت كلفة غلافه المالي (حسب الشكوى) 3.8 مليار سنتيم.

بالمقابل كشف السكان للوزير الأول أن بلدية مازونة قد استفادت هذه السنة من مبلغ مالي كدفعة أولى مقدر بـ 10 ملايير سنتيم من مخطط التنمية المحلية خصص لتهيئة حي 72 مسكنا، وترميم بعض المؤسسات التربوية، وعيادة طبية، وهذا أمر عاد يراه السكان، موضحين أنهم ليسوا ضد تهيئة المنشآت العمومية، لكن البلدية استفادت مرة أخرى من غلاف مالي يقدر بـ 6 ملايير من صندوق الجماعات المحلية أين قامت السلطات المحلية بتقسيمها على مشاريع، يراها سكان حي معروف أنها ليست ذات أولوية كترميم الملعب البلدي، في حين أن بلدية مازونة تمتلك مركبا رياضيا يقع بمنطقة الحساسنة حديث النشأة، وكذا إعادة تهيئة الملعب الجواري بحي 5 جويلية، وأنه كذلك حديث النشأة.أما باقي المبلغ فتم برمجته لتهيئة طريق حي سيدي حمو،الواقع في أطراف المدينة، والمستعمل من قبل المنحرفين لنقل المخدرات والأقراص المهلوسة- كما تشير الرسالة-.

وفي سياق شكواهم،أكد السكان للوزير أن سلطات دائرة مازونة صرحت لهم أثناء الاتصال بها أنها أعادت دراسة مشروع حي معروف، ورفعت قيمته المالية إلى 5.7 مليار سنتيم، مدرجين في ذلك تهيئة حي بوسرور الذي هو في حد ذاته حي فوضوي لا يمتلك سكانه عقود الملكية، ويبعد عن حي معروف بزهاء الكيلومتر الواحد، كاشفين أنه تم رفع القيمة المالية لحرمان سكان حي معروف من التهيئة ليس إلا، وعلى هذا الأساس يطالبون الوزير الأول بإيفاد لجنة تحقيق إلى بلدية مازونة، للوقوف على مدى التلاعبات، في منح مشاريع، ووضع حد لمثل هاته التلاعبات التي يقوم بها أعضاء المجلس البلدي، ومساعديهم، مشيرين إلى أن ممثل حي معروف لا يستدعى للاجتماعات، والدليل على صحة أقوالهم أنه لم يستدع أثناء زيارة الوالي الأخيرة لمازونة وعقد اجتماع مع لجان الأحياء.

وفي رده على شكوى السكان، كشف محمد بن عبدي رئيس بلدية مازونة أن مشروع تهيئة هذا الحي يعتبر من أولويات المجلس البلدي حيث اقترحت- يقول- برمجة زيارة الوالي السابق إلى هذا الحي للوقوف على احتياجات الموطنين وبعد الاستماع لهم، أكد أنه ولعدم توفر المبالغ المالية سوف يتم أخذ انشغالهم بعين الاعتبار في بداية 2023 وقد كلف مدير التعمير والتجهيزات العمومية ببرمجته على أن يؤخذ حي بسرور المجاور بعين الاعتبار مما دفع المصالح التقنية إلى تغيير مبلغ البطاقة التقنية ونظرا لارتفاع الأسعار ارتفع مبلغ العملية. ويشير المير أنه التزم بهذا الوعد، وتم اقتراح تهيئة حي معروف على رأس اقتراحات التي جاءت بعد سلسلة من اللقاءات مع المجتمع المدني بكل من البلدية والدائرة. إلا أنه وبعد جلسة التحكيم المنعقدة شهر ديسمبر بالولاية تم برمجتها في قطاع التعمير والتجهيزات العمومية التي لم تمنح غلافه المالي بعد.وأن الحي لم يقترح في المشاريع التي استفادت منها مؤخرا البلدية لتفادي ازدواجية تسجيل المشاريع تنفيذا لتعليمات الوصاية.وعن تهيئة الملعب البلدي الذي لا يراه الشاكون من الأولويات،فشبان مازونة يرون العكس،علما أن تلاميذ متوسطة الإخوة غرنوط وثانوية الإخوة ظريف يمارسون فيه نشاطاتهم الرياضية،وكان هذا من المطالب الملحة التي انبثقت عن ورشات التي نصبها السيد والي الولاية.