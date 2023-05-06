الفريق أول شنقريحة يشارك في اجتماع رؤساء الأركان

يشارك الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في أشغال الاجتماع الـ 11 للجنة رؤساء الأركان والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا.

وألقى الفريق أول كلمة أمام المشاركين في أشغال الاجتماع الـ 11 للجنة رؤساء الأركان والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا نقل في مستهلها التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد.

وقال الفريق أول "لقد رافعت الجزائر من أجل تبني مقاربة إفريقية جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب ترتكز على محاربة الجماعات المسلحة والوقاية من كل أشكال التطرف".

وأكد شنقريحة أن "التحديات التي تواجهها منطقتنا تتطلب منا العمل على التعاون للحد من العنف والتطرف وجميع أشكال الجريمة العابرة للحدود".