Tebboune: la responsabilité n'est pas qu'un fauteuil

Le président de la abordera de nombreux sujets lors de son entrevue avec les médias à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, diffusée ce soir à partir de 21h00 sur les chaînes de télévision nationales.

Il a notamment déclaré que « la responsabilité n’est pas qu’un siège ou une cape rouge", la responsabilité est de protéger le peuple et de ne pas tolérer les erreurs des responsables ou de les couvrir.

Il a par ailleurs souligné que le domaine de l’agriculture est une science et non des traditions.

Dans le domaine des medias il assuré qu’on ne pouvait aller loin sans « des médias responsable...des médias professionnels".