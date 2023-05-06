غليزان: المستفيدون من 80 سكنا ترقويا مدعما يشتكون

رفع المستفيدون من حصة 80 مسكنا ترقويا مدعما ببلدية بن داود في غليزان، والتابعة للوكالة العقارية رسالة شكوى إلى الوالي تحوز "الخبر" على نسخة منها مؤكدين فيها أن الأشغال بطيئة جدا، وتتوقف من حين لآخر لأسباب مجهولة، ولم تتعد نسبة الأشغال بها 50 بالمائة، إذ أن بداية إنجاز هاته السكنات كانت سنة 2019، على أن تسلم في ماي 2023، كاشفين أن هذا التأخر سيزيد من معاناتهم كونهم أرباب أسر، وأن تكلفة الكراء التي تزداد من سنة لأخرى قد أثقلت كاهلهم، بالإضافة إلى دفع مختلف الأقساط الخاصة بالقرض البنكي، علما أن استلام أغلبية المستفيدين لعقود ملكياتهم كانت قد تضمنت مدة إنجاز المشروع لسنتين منذ إبرامها للعقود، على أن يكون تسليم مفاتيح الشقق مع نهاية شهر ماي 2023، إلا أن نسبة تقدم الأشغال (ونحن في ماي 2023) لا تتعدى 50 بالمائة.

وناشد المستفيدون من هاته الحصة والي غليزان التدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة.