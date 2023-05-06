محرز وبن ناصر يتألقان قبل رابطة الأبطال

تألق الدوليان الجزائريان إسماعيل بن ناصر ورياض محرز، اليوم السبت، مع نادييهما ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الانجليزي على التوالي.

وساهم بن ناصر في الفوز المهم الذي حققه أصحاب اللونين الأحمر والأسود في قمة الجولة 34 من "السيري أ" بنتيجة 2-0 أمام لازيو.

وبالإضافة إلى دور الكبير الذي قام به في وسط ميدان "الروسونيري" سجل الدولي الجزائري الهدف الأول في المواجهة في الدقيقة 17.

ويبقى حامل اللقب يصارع من أجل مرتبة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يحتل المركز الرابع بـ61 نقطة.

بدوره ترك الدولي الجزائري الآخر رياض محرز بصمته في الفوز الثمين الذي حققه مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 في إطار الجولة 35 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وساهم صاحب 32 عاما في الهدفين الذين وقعها الألماني غاندوغان في الدقيقتين 19 و27، وذلك بتقديمه تمريرتين حاسمتين، معززا بذلك رقمه التاريخي في صدارة عدد التمريرات الحاسمة بالنسبة للاعبين الأفارقة في "البروميير ليغ".

بهذا الفوز عمق أشبال المدرب غوارديولا الفارق في الصدارة برصيد 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف أرسنال.

وسيكون الثنائي الجزائري على موعد هام يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، عندما يواجه مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد وميلان جاره الإنتر في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.