اتحاد سوف يضع قدما في الرابطة الأولى

عمق اتحاد سوف رائد الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق) وممثل الجنوب الشرقي، الفارق الذي يفصله عن الوصيف جمعية الخروب إلى أربع نقاط كاملة قبل نهاية الموسم بأربع جولات، بعدما عاد بفوز ثمين وكبير من ملعب بن عبد المالك أمام مولودية قسنطينة برباعية وسقوط الوصيف جمعية الخروب في خميس الخشنة أمام الاتحاد المحلي بهدف دون رد، ليرفع بذلك رصيده إلى 54 نقطة في 26 جولة مقابل 50 نقطة لجمعية الخروب.

في المقابل، يبقى الصراع على أشده في مجموعة وسط-غرب بعد إجراء مقابلات الجولة الـ26، اليوم السبت، حيث حقق الرائد نجم بن عكنون والملاحق ترجي مستغانم فوزين صعبين على حساب أولمبي والمدية وغالي معسكر على التوالي، حيث يبقى الفارق بين الناديين نقطة وحيدة.

مجموعة وسط-شرق:

اتحاد ورقلة - حمراء عنابة 3-1

مولودية قسنطينة - اتحاد سوف 1-4

نجم التلاغمة - جمعية عين مليلة 2-4

شبيبة سكيكدة - شباب باتنة 0-3

اتحاد عنابة - شباب برج منايل 0-1

اتحاد خ.الخشنة - جمعية الخروب 1-0

اتحاد الحراش - اتحاد الشاوية 2-0

مولودية العلمة - و.سور الغزلان 3-2

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد سوف 54 26

2. جمعية الخروب 50 26

3. نجم التلاغمة 44 26

4. وفاق سور الغزلان 41 26

5. مولودية قسنطينة 39 26

6. مولودية العلمة 36 26

--. شباب باتنة 36 26

8 . اتحاد عنابة 35 26

--. اتحاد خميس الخشنة 35 26

10. اتحاد الحراش 34 26

--. شباب برج منايل 34 26

--. جمعية عين مليلة 34 26

13. اتحاد ورقلة 31 26

14. اتحاد الشاوية 30 26

15. حمراء عنابة 13 26

16. شبيبة سكيكدة 12 26.

مجموعة وسط-غرب:

صفاء خميس مليانة - مولودية سعيدة 2-1

شباب المشرية - جمعية وهران 0-0

وداد تلمسان - شبيبة تيارت 0-0

غالي معسكر - ترجي مستغانم 1-2

شباب تموشنت - نصر حسين داي 0-0

رائد القبة - سريع غليزان 5-2

نجم بن عكنون - أولمبي المدية 3-2

مستقبل وادي سلي - وداد بوفاريك 3-3

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 59 26

2. ترجي مستغانم 58 26

3. شبيبة تيارت 54 26

4. شباب المشرية 51 26

5. مستقبل وادي سلي 45 26

6. شباب تموشنت 42 26

7. صفاء خميس مليانة 39 26

8 . وداد بوفاريك 37 26

9 . جمعية وهران 30 26

10. غالي معسكر 28 26

--. نصر حسين داي 28 26

12. مولودية سعيدة 26 26

13. أولمبي المدية 25 26

14. رائد القبة 24 26

15. وداد تلمسان 22 26

16. سريع غليزان 00 26.