تمكنت فرق الإنقاذ المتكونة من عدد من الجمعيات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من العثور على الشابين المفقودين في صحراء تنزروفت وهما في صحة جيدة، بعد حوالي يومين من البحث والتمشيط للمنطقة.

وكان السائق "ص.ناصر" ومرافقه "م.لنصاري" قد خرجا على متن سيارتهما في رحلة من مدينة رقان نحو ولاية برج باجي مختار يوم الخميس الماضي غير أنهما تاها في صحراء تنزروفت التي تفصل بين رقان وبرج باجي مختار، حيث فقد الاتصال بهما بعد الساعة الواحدة عند النقطة الكيلومترية 400 بعد منتصف الليل، وقد جرت عملية البحث انطلاقا من البئر الواقع في النقطة الكيلومترية pk50 لتشمل كافة الجهات المحاذية للشريط الحدودي بمشاركة 4 فرق كانوا على متن عدد من السيارات الرباعية الدفع.