مجلس إدارة جديد وبوخزاني يتحدث عن برنامج طموح

أسفرت الجمعية العامة غير العادية لنادي شبيبة القبائل التي انعقدت، اليوم السبت، عن تعيين مجلس إدارة جديد لتسيير الفريق.

ويتكون مجلس الإدارة الجديد من 5 أعضاء منهم أربعة إطارات من مجمع "موبيليس"، كما عين عاشور شلول أحد المساهمين في الفريق ضمن أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه.

وأدلى الرئيس المدير العام لشركة "موبيليس"، بوخزاني شوقي، بتصريحات لوسائل الإعلام عقب انتهاء أشغال الجمعية العامة، قائلا: "اجتمعنا اليوم في مقر الشركة الرياضية ذات أسهم شبيبة القبائل في إطار جمعية عامة استثنائية تم خلالها الدخول الرسمي لشركة موبيليس كمساهم بأغلبية الأسهم، كما كانت كذلك فرصة لإعادة تشكيل مجلس إدارة شبيبة القبائل".

وأضاف ذات المتحدث: "جرت الجمعية العام غير العادية في ظروف أكثر من جيدة وشهدت نقاشا جديا وأخويا بين المساهمين الحاضرين في هذه الجمعية التي تمثل حدثا تاريخيا لشبيبة القبائل وأنصاره".

وختم بوخزاني: "أمامنا اليوم هدفين أساسيين، الأول هو توفير كل الظروف الملائمة للسير الحسن للفريق بما في ذلك تحقيق البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، أما الثاني فهو التحضير لوضع برنامج استثماري طموح لجعل شبيبة القبائل فريق احترافي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ويرتكز ذلك بالدرجة الأولى على التكوين".