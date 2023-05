Abdelkader Harichane revient avec un nouveau roman

L’aveugle qui voyait plus loin que le voyant

Abdelkader Harichane vient de publier son nouveau roman « L’aveugle » chez Dar Nouha. Il raconte la ferveur des journées de l’indépendance, la fête et la joie d’un peuple qui venait de se libérer du joug d’une occupation qui avait duré 130 années.

Dans cette atmosphère de fête, il y avait un aveugle qui voulait se frayer un chemin vers son destin. Un enfant l’accompagnait dans cette quête. Cet enfant avait vécu toutes ses péripéties avec ses tripes. En grandissant, il entama une quête dans sa mémoire, en se rappelant des indices et des images qui soulevèrent des questionnements.

Au fil des jours, il se remémora les menus détails pour réécrire son histoire, en doutant parfois sur les intentions et les dires de son parrain.

C’est l’histoire d’un moudjahid non-voyant qui avait fui la terreur de la guerre pour se trouver un endroit serein où il pouvait refaire sa vie, loin des règlements de comptes, des vengeances, des coups montés qui ont accompagné les luttes pour le pouvoir.