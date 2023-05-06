بيان هام بخصوص توظيف أساتذة التربية البدنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، عن فتح منصة رقمية أمام الراغبين في التسجيل لمنصب أستاذ تربية بدنية في مرحلة التعليم الابتدائي.

وجاء في بيان وزارة التربية: "في إطار تنفيذ مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريح 16 أفريل 2023، القاضية بضمان تأطير متخصص لمادة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي، وشروعا في التحضير لتوظيف أساتذة في المدرسة الابتدائية، بتأطير هذه المادة، تعلم وزارة التربية الوطنية حاملي شهادة الليسانس المعنيين، أنه سيتم فتح منصة رقمية للراغبين في التسجيل عن بعد، ابتداء من يوم الإثنين 8 ماي 2023، على الساعة الرابعة مساء إلى غاية يوم الخميس 25 ماي 2023 في منتصف الليل".