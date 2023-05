L’essentiel de l’entrevue du président Tebboune avec les médias nationaux

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a réitéré la prédisposition de l’Etat à venir en aide à la famille médiatique, à condition que les représentants de cette dernière s’organisent dans un syndicat, une suggestion formulée à maintes reprises par le président de la République, lors de cette entrevue.

La question des médias a pris la part du lion dans cette entrevue, consacrée par le président de la République aux médias nationaux, publics et privés, en marge de la célébration de la journée internationale de la liberté d’expression, qui a eu lieu au centre internationale des congrès, Abdelatif Rahal.

Lors de cette entrevue, le président Tebboune a incité les médias à se structurer dans des organisations syndicales afin de faire entendre la voix des journalistes et à apporter des propositions qui faciliteraient la tâche aux autorités à apporter leur aide à la construction d’un journalisme national fort, qu’il a qualifié de question vitale s’inscrivant dans l’intérêt national.

Le président Tebboune a estimé que la presse n’a suffisamment joué son rôle dans la couverture de ce qui a été réalisé au cours des dernières années, et considéré que de profondes réformes structurelles ont été accomplies.

Concernant le volet de la liberté de la presse, le président Tebboune a refusé, en bloc, les critiques formulées à l’encontre de l’Algérie, estimant que la seule et unique classification dans ce cadre est celle des Nations Unies qu’il a qualifiée de neutre et ne s’inscrivant pas dans des calculs étroits à l’instars de classements de certaines organisations.

Le président Tebboune n’a pas manqué d’exprimé sa détermination à combattre la corruption et déclaré qu’il ne montrera aucune tolérance à l’égard de tout responsable corrompu, quel que soit son poste.

Concernant le volet économique, le président Tebboune a révélé que l’objectif de l’Algérie est d’atteindre 13 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures. Il a, dans ce cadre, révélé que l’Algérie a réussi, pour la première fois, depuis l’indépendance, à exporter l’équivalent de 7 milliards de dollars de marchandises en un temps record.

Concernant le volet social, le président Tebboune a révélé que 20 mille bénéficiaires de la prime du chômage ont bénéficié d’emplois permanents.

Il a, notamment, révélé que des instances internationales reconnaissent à l’Algérie d’voir réalisé un progrès économique sensible et qu’elle possède des potentiels lui permettant de réaliser mieux.

Politiquement, le président Tebboune a écarté l’éventualité de créer un parti politique. Il a, dans ce sens, affirmé qu’il n’a pas été le candidat du parti politique auquel il appartient depuis 1969 et que même ce parti lui a fait opposition lors des dernières présidentielles.