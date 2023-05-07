اضطراب جوي يمس 29 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، وهبوب رياح قوية وزوابع رملية في عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه لها من المستوى الأول، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، الطارف، البويرة. وتمتد صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من فجر غذ.

وفي تنبيه ثان، ستعرف كل من ولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، بشار، بسكرة، الواد، تقرت، المغير، أولاد جلال، ورقلة، المنيعة، تيميمون هبوب رياح قوية وزوابع رملية وهذا بداية من التاسعة ليلا إلى غاية الثالثة من فجر يوم الإثنين.