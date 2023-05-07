بن شيخة: لا مكان للحظ ونريد جعل الحلم حقيقة

يسافر اليوم الأحد، وفد اتحاد الجزائر إلى كوت ديفوار على متن رحلة خاصة من مطار هواري بومدين الدولي وذلك تحسبا لمواجهة نادي ميموزا الإيفواري في ذهاب نصف نهائي كأس " الكاف"، يوم الأربعاء المقبل.

و صرح عبد الحق بن شيخة مدرب الاتحاد في تصريحات لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة بالمطار :" الأكيد أنها مباراة صعبة بين الفريقين دون شك، في هذه المرحلة لم يعد الحديث عن تأهل فريق عن طريق ضربة حظ أو كلام من هذا القبيل، الآن بقى التحضير الذهني والبدني وكذلك التكتيكي".

و أضاف:" أبنائي جاهزون حتى نكون في الموعد ومستوى التطلعات، سنلعب أمام خصم عنيد، شاهدت مواجهتيه الأخيرتين ولاحظنا أنه فريق قوي في المساحات والعمق ويعتمدون على مهاجمين سريعين".

وختم:" اتحاد يريد كتابة التاريخ، ونحن نريد أن نكون جزءا من ذلك، نريد أن يصبح الحلم حقيقة يمكن أن نحكي تفاصيلها لأحفادنا مستقبلا، الحديث عن ماذا فزت أهم من الكلام عن مع من لعبت وفزت".

يذكر أن الرئيس المدير العام لمجمع "ساربور"، محمد كريم الدين حركاتي، أقام سهرة البارحة، بفندق الأوراسي، مأدبة عشاء على شرف الوفد.