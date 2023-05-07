حوادث المرور: حصيلة مروعة خلال يومين

كشف الرائد سمير بوشحيط رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، اليوم الأحد، عن تسجيل 48 حادث مرور على مستوى إقليم اختصاص الدرك الوطني خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ما أسفر عن هلاك 11 شخصاً وإصابة 93 آخرين بجروح مختلفة.

وأوضح الرائد بوشحيط في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، "أنّه من الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، سجلت مصالح قيادة الدرك الوطني أنّ 12 حادث مرور نجم عن الإفراط في السرعة عند المنعرجات، إضافة إلى 7 حوادث بسبب عدم احترام المسافة الأمنية بين المركبات"، وأضاف المتحدث ذاته أنّ هذه الحصيلة تعتبر مرتفعة مقارنة بالأسبوع الفارط".