البيض: توقيف شخصين واسترجاع مسروقات

تمكنت مصالح الأمن بالبيض من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة من داخل مسكن مع إسترجاع المسروقات .

تعــود حيثيـات القضية، إثـر تـقـدم إلى مصالح الأمن الحضري الخامس شخص يبلغ من العمـر53 سنة لتقييد شكوى رسمية لتعرضه لسرقة من داخله مسكنه من قبل مجهولين، طالت جهاز تلفاز، ثلاجة من الحجم الكبيـر، 04 أجهزة خاصة بالتدفئة المركزية و قارورة غاز بوتان.

وعليه قامت عناصر الأمن الحضري بفتح تحقيق في القضية مع تكثيف عمليات البحث والتحري و تفعيل العمل الإستعلاماتي الذي أفضت نتائجه عن تحديد هوية الفاعلين وبعد الترصد لتحركاتهما تم توقيفهما بطريقة إحترافية واقتيادهما إلى مقر الأمن الحضري مع إسترجاع المسروقات .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري أين صدر ضدهما حكم بالحبس لمدة سنة نافذة مع الإيداع بالمؤسسة العقابية وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج .