تنصيب اللجنة العليا المنظمة للألعاب العربية بالجزائر

أشرف اليوم الأحد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، على تنصيب الأمين العام و اللجنة العليا المنظمة للألعاب العربية بالجزائر والمقررة بداية من الخامس جويلية المقبل وإلى غاية الخامس عشر من الشهر ذاته، وستتولى اللجنة التحضير و التنظيم التقني و المادي للمنافسة الرياضية و التظاهرات الثقافية و العلمية المقررة في برنامج هذه الألعاب.

وقال حمّاد في تصريحات لمختلف مملثي و سائل الإعلام التي كانت حاضرة لتغطية المناسبة:" شرف لنا تنظيم هذه الدورة والتي ستكون في يوم تاريخي، الجزائر بدأت في إكتساب خبرة كبيرة من ناحية التنظيم وستكون في المستوى، ما قمنا به اليوم هو نقطة بداية حتى يقوم مسؤول جاهز لهذا الحدث".

وأضاف:" الألعاب العربية ستجرى في خمس ولايات، أكيد المنشآت هي كل شيء والجزائر العاصمة ستحتضن أغلب المنافسات".

وختم:" 22 دولة ستكون حاضرة بـ 20 اختصاص و بمشاركة رياضي ذوي الهمم في بعض الاختصاصات كذلك، المهم يبقى علينا السهر على حسن سير هذه التظاهرة وأن تكون في المستوى".

يذكر أن حماّد خلف عبد الرزاق سبقاق خلال التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا.