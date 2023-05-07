تغيير ملعب الداربي بين المولودية والشباب

أعلنت اليوم الأحد، إدارة مولودية الجزائر عن قبول طلبها بخصوص مكان استقبال نادي شباب بلوزداد بعد غدا الثلاثاء.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للمولودية على الفايسبوك: " تعلِمُ إدارة نادي مولودية الجزائر أنصار ومحبي الفريق والرأي العام الرياضي أنّ المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد المرتقبة مساء الثلاثاء لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ 20 من الرابطة المحترفة كان مقرّرا إجراؤها بملعب "عمر بن رابح" بالدار البيضاء، لتقرّر إدارة "العميد" طلب تحويل الوجهة إلى ملعب "5 جويلية" لما يضمنه من فرجة وللسماح لأكبر عدد ممكن من الأنصار من متابعة اللقاء".

وأضاف نص البيان:" بعد تلقي الضوء الأخضر تم الإتفاق أيضا على حصة التذاكر الخاصة بكل فريق بنفس نسبة التوزيع في مباراة الذهاب، على أن تطرح التذاكر الخاصة بمشجعينا في عدة نقاط بيع مثل شبابيك ملعب عمر حمادي ببولوغين، رويبة، الدار البيضاء والقليعة".

وختم:" لكن ولحد الساعة لم تستلم إدارة المولودية حصَّتها من التذاكر وفي انتظار ذلك سيتم إعلام المشجعين بموعد انطلاق عملية البيع".

يذكر أن الحكم بن يحي سيدير اللقاء بين الفريقين وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.