3 أرقام مهمة لبوعناني مع نيس

يواصل الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني لاعب نادي نيس الفرنسي الظهور بوجه مميز في منافسات" الليغ1"، وهو ما جعله محل ثناء من قبل مدربه ديديد ديغار وحتى زملاءه وجماهير نيس.

ونشر الموقع الرسمي لفريق ثلاث إحصائيات مهمة لأصغر لاعب في صفوف" الخضر"، إذ نجح صاحب الثامنة عشر سنة في تقديم 4 تمريرات حاسمة في 15 مواجهة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، منها واحدة داخل الديار وهو ما اعتبره الطاقم الفني بالأمر الرائع والذي لا يتكرر دائما.

كما أسفرت تمريرتان من الأربع،عن هدف من غايتان لابورد منها هدف ضد ليل وآخر ضد ران. يذكر أن نيس يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة.