البليدة: سكان يقطعون الطريق من أجل عقود سكناتهم

خرج اليوم الأحد، ممثلون عن سكان حي تجزئة بن مقدم بقلب مدينة البليدة، إلى الطريق العام، احتجاجا منهم لعدم تسليمهم عقود مكلية سكناتهم والدفاتر العقارية منذ تاريخ استفادة منها في العام 1994 ، مما استدعى تدخل الأمن وتطويق المكان، لمنع أي انزلاق.

ممثلون عن المحتجين أوضحوا لـ "الخبر"، أنهم وأمام كل هذه السنوات الطويلة من الانتظار والتنقا بين مكاتب المسؤولين، في مصالح بلدية البليدة وأملاك الدولة والوكالة العقارية، ولعدم تجاوب المصالح المسؤولة مع قضيتهم، كل هذه السنوات الـ 29، بالرغم من اللقاءات المتجددة مع مختلف المصالح المسؤولة، الإ أن كل تلك المحاولات لم تجد طريقا نحو التسوية.

بل أن المشكل تعقد أكثر، خاصة عند مطالبتهم بدفع مستحقات للمرة الثانية، بالرغم من أنهم في السنوات الأولى من حصولهم على مقررات استفادة لأكثر من 300 مستفيد، من تلك القطع الأرضية استوفوا كامل الاجراءات و المستحقات في غالبيتهم، و هو ما رفضوه و يرفضون دفع مبالغ مالية للمرة الثانية، مؤكدين أنهم كانوا على قدر من المسؤولية ، و لم يقصروا في الالتزام بالإجراءات والتدابير الإدارية.