سيدي بلعباس: توقيف المئات من المبحوث عنهم شهر أفريل

قالت شرطة سيدي بلعباس يوم الأحد أنها تمكنت خلال شهر أفريل المنصرم من توقيف ما يعادل الـ 566 شخص مبحوث عنهم في قضايا مختلفة ذات طابع جزائي، قبل تقديمهم أمام هيئة النيابة المختصة إقليميا، "وذلك تطبيقا للأوامر القضائية المتعلقة بالأشخاص المبحوث عنهم من طرف العدالة".

وجاءت عمليات التوقيف بعد انتهاج قوات الشرطة لأسلوب التتبع والترصد لتحركات المشتبه فيهم، كما لعبت عمليات الشرطة الفجائية دورا في توقيف العشرات من المبحوث عنهم ، "بحكم اعتماد الشرطة لأسلوب النزول المكثف لعناصرها إلى الميدان واستهدافها للاماكن المشبوهة المعروفة بتجمع الأشخاص سواء كان ذلك ليلا أو نهارا".