"L'Algérie place la mémoire au dessus de toute concession ou marchandage"

Cet anniversaire rappelle une autre journée de ces journées nationales éternelles où ce peuple glorieux a réalisé des exploits et des épopées historiques grandioses, qui resteront profondément ancrés dans sa conscience pour renforcer davantage notre fierté et consolider la cohésion nationale et les attaches à la patrie, en semant dans la conscience de la Nation le sentiment de fierté pour l'esprit de militantisme et de résistance, ce sentiment enraciné, de génération en génération, chez les enfants de cette terre bénie.

Au fil de son histoire séculaire, l'Algérie a engendré des générations de patriotes résistants et militants, témoins de son attachement aux idéaux de liberté et de dignité. Le huit mai 1945, date que nous avons instituée Journée nationale de la mémoire, n'est qu'une autre expression forte de l'esprit de résistance ancré dans la nation et de son attachement à ces nobles idéaux.

Les fervents patriotes de l'école du mouvement national se préparaient pendant les années difficiles de la lutte nationale à l'heure décisive, lorsque les voix des révoltés ont résonné à Sétif, Guelma, Kherrata et dans d'autres villes, en cette journée funeste qui a mis à nu l'horreur et la cruauté des massacres épouvantables perpétrés par les fanatiques colonisateurs.

Ce crime contre l'humanité déclenchera par la suite le processus d'internationalisation de la cause algérienne et son inscription à l'Organisation des Nations unies (ONU)...C'est cette lutte nationale sans merci qui a provoqué l'étincelle de la lutte armée, le 1er novembre 1954.

Fidèle aux sacrifices incommensurables consentis, avec bravoure et honneur, par le peuple algérien, l'Etat est résolu, dans une Algérie nouvelle, altière et loyale, à mettre le dossier de l'histoire et de la mémoire sur une voie qui nous assurera la transparence, l'intégrité et l'objectivité totales, loin de toute concession ou marchandage.

Dans cette optique, nous avons bon espoir de réaliser, à court terme, le progrès escompté dans ce processus, partant de l'importance de la mission confiée à la commission mixte des historiens pour traiter toutes les questions, dont celles liées à la restitution des archives, des biens et des restes mortuaires des résistants, aux essais nucléaires et aux disparus.

A ce propos, nous avons affirmé, à maintes reprises, notre détermination résolue à défendre le droit du peuple algérien en intensifiant les démarches pour traiter, avec courage et équité, la question de l'histoire et de la mémoire tout en veillant à conférer la transparence nécessaire à ce dossier sensible.

La célébration de la Journée nationale de la mémoire, une occasion pour rendre fièrement hommage aux sacrifices immenses du peuple algérien, nous interpelle à faire de ces occasions et des gloires que retient l'histoire pour la Nation algérienne, à travers les étapes et les époques, un précieux legs national qui sème chez la postérité la fidélité aux valeureux Chouhada.

Ces martyrs auxquels nous rendons hommage, et adressons à l'occasion du 78e anniversaire des Massacres du 08 Mai 1945, nos salutations accompagnées d'estime à leurs frères les moudjahidine qu'Allah leur prête longue vie.

Gloire à nos martyrs,

Vive l'Algérie libre, souveraine et altière,

Que la paix, la clémence, et la bénédiction d'Allah soient sur vous".