عوّار في روما.. هل تمت الصفقة؟

كشف اليوم الأحد، تقرير إيطالي أن نادي روما ظفر بصفقة الدولي الجزائري حسام عوّار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي والذي ينتهي عقده في جوان المقبل.

موقع "سكاي سبور" الإيطالي، أوضح أن عوّار منح موافقته للعب لروما الموسم المقبل، وسينتقل إلى هناك هذه الصائفة في صفقة انتقال حر بعدما اتفق الطرفان على كل بنود العقد الذي سيمتد إلى غاية 30 جوان 2028.

و أضاف المصدر ذاته، أن صاحب الـ 24 عاما يعتبر أول صفقة لروما الموسم القادم وسيكون ضمن تعداد المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، الذي نجح ناديه في الظفر بخدمات عوّار شكليا متفوقا على كل من بيتيس وإنتراخت فرانكفورت وناد إيطالي آخر.

وينشط اللاعب في منصب وسط الميدان، وهو من مواليد 1998 ، وإنضم إلى أكاديمية " لوال " في عام 2009، و ظهر لأول مرة في الفريق الأول يوم 16 فيفري 2017 في مباراة الدوري الأوروبي ضد ألكمار.

كما خاض 231 مباراة بقميص الأولمبيك، منها 16 في الموسم الحالي الذي عرف فيه بعض المشاكل خاصة الإصابات، لكن إمكانياته الفنية جعلته محط أطماع عدة فرق.

يذكر أن عوّار الذي قام بتغيير جنسيته الرياضية أجل موعد إلتحاقه بـ " الخضر"، إلى وقت لاحق لعدم جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية مثلما صرح به في حوار خص به موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم.