والي المدية يعاين عدة مشاريع تنموية

تتواصل الزيارات الميدانية لوالي ولاية المدية لمعاينة مختلف المشاريع التنموية والاستماع لانشغالات الساطنة حيث كان اليوم الموعد مع كل من بلديات المفاتحة، سانق ، قصر البخاري وبوغار،

ويبقى مشروع إعادة تهيئة المحلات المهنية المهملة ببوغار وتحويلها لعيادة متعددة الخدمات، من بين المحطات الهامة التي قادت الوالي إلى بلدية لوغار أين أكد على ضرورة وضعها حيز الخدمة قبل نهاية جوان وتجهيزها،وهو المرفق الذي ظل لسنوات عديدة مطلب لسكان بوغار ومداشرها الذين يواجهون متاعب كبيرة في طلب العلاج بالتنقل الى مستشفى قصر البخاري

مع الإشارة ان ولاية المدية تعتبر سباقة في استغلال وتوظيف المحلات المهنية المهملة والمرافق المغلقة وتحويلها لمرافق عمومية صحية خدماتية وتربوية، كذلك الشان بالنسبة مشروع تهيئة الملعب البلدي ببوغار أين أمر بالإسراع في وتيرة الانجازهما عاين القاعة متعددة الرياضات وأمر بتسليمها شهر جوان على أقصى تقدير.

أما ببلدية قصر البخاري، فقد أعطى والي الولاية إشارة انطلاق مشروع تهيئة الطريق الاجتنابي الرابط بين متوسطة طالب عبد الرحمان والطريق الوطني رقم 60ومدرسة مرواني عبد الرحمان.وأمر مقاولة الانجاز باحترام الآجال التعاقدية وضمان دخوله حيز الخدمة لفك العزلة عن الساكنة وتسهيل الحركية المرورية بالبلدية.

اما ببلدية سانق فقد تم اعطاء اشارة انطلاق شروع تهيئة الطريق الرابط بين سكومة وفرقة عين البيضا. الذي سيمكن دخوله حيز الخدمة من فك العزلة عما يربو عن400نسمة. من ساكنة المناطق النائية وربط المنطقة بقصر البخاري. ودعا الى استكمال اشغال الانجاز قبل نهاية الشهر

أما عن المرافق التربوية فقد معاينة اشغال تهيئة مدرسة شنيني قويدر التي ظلت لسنوات مهملة و مغلقة حيث تم إعادة تهيئتها

وستمكن المدرسة بعد فتحها من فك الاكتظاظ على مدرسة ابن خلدون وتجنيب التلاميذ مشقة التنقل في إطار إستراتيجية تقريب المدرسة من التلميد أين امر بالإسراع في استكمال الأشغال وتجهيزها استعدادا للدخول المدرسي المقبل.

وتشجيعا للمشاريع الاستثمارية فقد كانت للوالي وقفة بمذبح الدواجن بالمنطقة الصناعية قصر البخاري الذي دحل حيز الخدمة ، بعد رفع العراقيل بقدرة انتاج 2500 دجاجة/ ساعة، و 500 ديك/ ساعة.