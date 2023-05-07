إعلان هام للمواطنين المقبلين على أداء الحج

أعلن الديوان الوطني للحج و العمرة، اليوم الأحد في بيان له، عن فتح عبر الوطن مراكز تكوين وتدريب لفائدة المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لحساب موسم 1444ه/2023م.

وأوضح البيان ،أنه"تم فتح مراكز للتكوين والتدريب عبر مختلف دوائر وبلديات الوطن لفائدة المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لهذا الموسم".

ويشرف على تجسيد برنامج التكوين المسطر عبر المراكز المشار إليها "أئمة وأساتذة في مختلف الجوانب المتعلقة بأداء مناسك الحج على الوجه الصحيح والسليم".

وأضاف البيان ، أنه يمكن للمعنيين بهذا البرنامج -"الاطلاع على المساجد التي ستضم مراكز التكوين وتواريخها عبر زيارة صفحة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية إقامتهم أو بالتقرب لأقرب مسجد من مكان السكن".