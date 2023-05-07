أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على جودة وتنافسية المنتوج الوطني في مجال مواد البناء، مشجعا المنتجين المحليين على التصدير وولوج الأسواق الأجنبية لاسيما الإفريقية.

وقال بلعريبي، خلال ندوة صحفية على هامش افتتاح فعاليات الطبعة الـ 25 للصالون الدولي للبناء، مواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك 2023"، بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، ان "المنتوج الجزائري أصبح عالميا ويحترم مختلف القواعد والمعايير الدولية من حيث الجودة، ونحن نشجع المنتجين المحليين (لمواد البناء) على التصدير، والذهاب الى افريقيا، بعد ان اصبح المنتوج الوطني يغطي حاجيات الاستهلاك الداخلي".

وأشار بلعريبي الى أن "المنتوج الجزائري بلغ نسبة ادماج تصل الى 80 الى 90 بالمائة" مشجعا المنتجين على زيادة الاستثمار وخلق شبكة مناولة وطنية كشرط اساسي لبلوغ نسبة ادماج 100 بالمائة.

وأكد ان قطاع البناء يعرف إطلاق البرنامج المسطر في إطار قانون المالية لسنة 2023 الذي قوامه حوالي 264 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وان طلبات انجاز البرنامج موجهة لمختلف المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء مع الأخذ بعين الاعتبار الجودة والتكلفة واحترام مواعيد الانجاز.

وعن التصدير نحو أوروبا، قال الوزير ان "هناك حاليا منتجون محليون يصدرون منتجاتهم نحو أوروبا وهي منتجات تحترم مختلف المعايير وهدفنا حاليا هو ولوج افريقيا واخذ حصة كبيرة من السوق الافريقية"، لافتا إلى انه، في مجال بناء السكنات، "تم بلوغ نسبة 100 بالمائة في الاعتماد على المواد المنتجة محليا من المؤسسة إلى مواد البناء".

وأعطى كمثال السكنات التي تشرف عليها وكالة عدل والتي "يتم انجازها حاليا من طرف مؤسسات ومكاتب دراسات جزائرية" فضلا عن ملاعب كرة القدم التي سلمت مؤخرا و التي اشرفت عليها مكاتب دراسات جزائرية و يد عاملة محلية ايضا.

و بخصوص الانتهاء من انجاز برنامج سكنات عدل2، طمأن الوزير مؤكدا أنه سيتم خلال السنة الجارية "طي ملف الانطلاق في هذه السكنات نهائيا".

و بخصوص معرض "باتيماتيك", نوه بالمشاركة القياسية التي تعرفها الطبعة الـ 25, بأكثر من 900 عارض، مشيرا الى مشاركة الشريك الصيني في هذه التظاهرة من جديد بعد غيابه بسبب تداعيات جائحة كورونا.

و كان بلعريبي قد اشرف صبيحة اليوم على الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الاقتصادية رفقة وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني, علي عون, وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, وزير الري, طه دربال، بحضور والي ولاية الجزائر, عبد النور رابحي.

ويعتبر هذا الصالون, المنظم من 7 الى 11 مايو الجاري, بمشاركة 350 مؤسسة أجنبية من عشرين دولة, حدثا رئيسيا في قطاع الاشغال العمومية ويمثل جميع فروع البناء ومواد البناء والأشغال العمومية.

كما يمثل الصالون فضاء مخصصا لالتقاء المهنيين الوطنيين والأجانب الذين يستفيدون من فرص كبيرة لتسليط الضوء على مهاراتهم ومنتجاتهم وابتكاراتهم الجديدة وإقامة علاقات تجارية مثمرة.

وتعتبر التظاهرة أيضا فرصة لإبراز أهمية المنتوج الوطني في انجاز مختلف مشاريع البناء والأشغال العمومية.

ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل الشركة الجزائرية للمعارض والصادرات "سافكس" و"باتيماتيك إكسبو" تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة.