مربو الدواجن يلوثون غابات المدية

تداولت اليوم العديد من صفحات التواصل الاجتماعي صورا لمشهد لنفايات الدجاج مرمية داخل المحيط الغابي باقليم بلدية مزغنة شرق المدية، مخلفة وراءها روائح كريهة ومتسببة في تلويث المحيط البيئي للغابة التي كثيرا ما كانت وجهة للعائلات للتنزه والراحة ،وفي الوقت الذي صبت فيه ردود رزاد مواقع التواصل الاجتماعي عن دور مصالح الغابات لردع من ارتكبوا هذه الجريمة في حق المحيط والبيئة ، راحت ردود اخرى تفيد بأنه في ظل تزايد عدد مربي الدواجن والديك الرومي عبر العديد من المناطق الداخلية لولاية المدية فان ظاهرة رمي نفاياتها غزت الشريط الغابي الذي يكسو معظم المناطق الشرقية الولاية.