"الافلان" يؤكد مواصلة دعم جزائر قوية بقيادة الرئيس تبون

أعرب حزب جبهة التحرير الوطني ، عن ارتياحه للقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، على صعيد الجبهة الاجتماعية والاقتصادية .

كما جدد الحزب ، اليوم الأحد ، في اجتماع له ، التزام مواصلة دعم جزائر قوية ورائدة بقيادة الرئيس تبون .

وأشاد الحزب بالمجهودات المبذولة على الصعيد الدبلوماسي التي مكنت من استعادة الصورة الحقيقية للجزائر وهيبتها وسمعتها في العالم.

كما أكد الحزب دعمه اللامشروط لتشكيل جبهة داخلية للدفاع عن مؤسسات الدولة رئيسا وجيشا وأمنا وحماية الوحدة الوطنية وثوابت الأمة والحفاظ على المكاسب المحققة تحت قيادة رئيس الجمهورية.