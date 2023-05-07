قرار هام لوالي غليزان

أصدر والي ولاية غليزان لكحل عياط عبد السلام، قرارا يكون ساري المفعول ابتداء من اليوم الأحد، يمنع فيه سير الدرجات النارية عبر إقليم الولاية من الساعة العاشرة والنصف ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي.

وتوضع الدرجات النارية المخالفة بالمحشر البلدي لمدة 8 أيام وفي حالة تكرار المخالفة فإنها تحجز لمدة 15 يوما على أن تكون مصاريف الوضع بالمحشر على عاتق مرتكب المخالفة.

ويكلف حسب قرار الوالي الذي تحوز الخبر على نسخة منه كل من الأمين العام للولاية وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس أمن الولاية ورؤساء الدوائر والبلديات وسلطات أخرى بتنفيذ هذا القرار ابتداء من اليوم.