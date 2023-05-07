ڨالمة: الدرك يسترجع سيارة محل سرقة

تمكن أعوان فرقة الأبحاث للدرك الوطني بڨالمة ، من استرجاع سيارة سياحية من نوع "رونو سامبول "، كانت محل سرقة. تمّت العملية حسب قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة ، أثناء قيام أفراد الفرقة بدورية عبر إقليم مجموعة الدرك . ولدى تواجدهم بحي الغخوة رحابي ببلدية قالمة، تم توقيف السيارة محل السرقة التي كان يقودها المسمى " س.م". وبعد تعريف المركبة ، مثلما ذكرت مصادرنا، تبيّن أنها محل سرقة ، حيث تم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما حجزت مصالح الدرك الوطني بالجهة الشرقية من ولاية ڨالمة ، في عمليتين منفصلتين، ما لايقل عن 1850 وحدة مشروبات كحولية ،التي كانت على متن مركبتين ، وأوقفت مشتبها فيه واحدا ، بينما فرّ مشتبه فيه ثان من المشتبه فيهما.

وبحسب خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة ، فقد تمت العملية الأولى في نقطة مراقبة لمصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية مجاز الصفاء ،على مستوى الطريق الوطني رقم 16، بعد الاشتباه في سيارة رونو سامبول ، التي فرّ سائقها بمجرد رؤية أفراد الفرقة ، تاركا السيارة بجميع وثائقها وما بداخلها من مشروبات كحولية.

أما العملية الثانية ، فقد تمت حسب المصدر نفسه ، في ضوء استغلال معلومات مفادها "تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية " على متن مركبة. وبعد وضع خطة محكمة ،تم توقيف المركبة وصاحبها وما بداخلها من مشروبات كحولية.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الثاني ، وتقديمه أمام محكمة بوشڨوف ، أين أحالته على المثول الفوري ، الذي أودعه الحبس ،مع تسليم البضاعة المحجوزة لمصالح أملاك الدولة فيما يظل المشتبه فيه الأول في حالة فرار.