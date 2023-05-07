الاستئناف في قضية النقل البحري للمسافرين

انطلقت بعد ظهر اليوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر جلسة الاستئناف في قضية المتهمين في ملف الفساد المتعلق بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

ويتابع في هذه القضية كل من المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال اسعد، والمدير التجاري السابق، كريم بوزناد، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين بذات للشركة بتهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع، وهذا على خلفية عودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا نحو سكيكدة والجزائر العاصمة.

يذكرأن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد كانت قد أصدرت عقوبات تقضي بإدانة المدير العام السابق للشركة بـ 6 سنوات سجناا نافذا و5 سنوات سجنا نافذا في حق المدير التجاري وأحكاما أخرى تتراوح بين الحبس غير النافذ والبراءة في حق مسؤولين آخرين سابقين بالشركة.