ندوة بڨالمة حول خلفيات ووقائع وأبعاد مجازر 08 ماي

ستعرف قاعة المحاضرات، الساسي بن حملة، بالمجمع الجامعي الجديد لجامعة 08 ماي بڨالمة، غدا الإثنين، ندوة وطنية بعنوان "مجازر 08ماي 1945 : الخلفيات، الوقائع والأبعاد"، ينشطها أساتذة ودكاترة من الجامعة نفسها ويحضرها طلبة ورسميون، تزامنا مع إحتفالات اليوم الوطني للذاكرة والذكرى الـ 78 لمجازر 08 ماي 1945 الدامية.

واستنادا إلى رئاسة جامعة قالمة، فقد برمج في أشغال الندوة مداخلات، يتناول بعضها "أثر الظروف الوطنية والدولية، في المظاهرات" من تنشيط الأستاذ الدكتور محمد شرقي، "السياسة الاستعمارية الفرنسية بمنطقة ڨالمة إلى غاية الحرب العالمية الثانية"، ويتعلق بعض المداخلات بـ" أثر مجازر 08 ماي 1945 في تطور الحركة الوطنية الجزائرية من 1945 _1954". وسيتم على هامش أشغال الندوة، التوقيع على اتفاقية شراكة مع جامعة قسنطينة 3 ومركز البحث في تهيئة الإقليم.