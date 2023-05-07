بشار: ندوة دولية حول المساواة بين الرجل والمرأة في القوانين العربية

نظم مخبر الدراسات القانونية بجامعة بشار ندوة دولية حول موضوع "مبدا المساواة بين الرجل والمرأة في القوانين العربية" بمشاركة عربية ووطنية واسعة٬ حيث عرفت الندوة تنظيما مشتركا بين هذا المخبر والجامعة العربية الدولية٬ وهو ما تجلى من خلال توزيع المهام إذ أشرفت على اللجنة العلمية البروفيسور وفاء الملحوط أما اللجنة التنظيمية فعادت إلى الدكتورة بن جيمة هدى عضو هذا المخبر.

قالت مديرة المخبر البروفيسور بوربابة صورية أن موضوع الندوة يعالج المشاكل التي تطرح نفسها على الساحة التشريعية في شأن المساواة بين الجنسين خاصة في ظل الحديث على أن التشريعات المقارنة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من تحقيق المقاربة القانونية بين الجنسين، حيث تسعى هذه الندوة حسب الاستاذة بوربابة للوقوف على واقع معالجة هذه الظاهرة القانونية في جزئية المساواة في الجنسية لها وتجنس أولادها بالمقارنة مع الرجل بمقاربة قانونية تحقق المساواة في تكافؤ الفرص الاجرائية بينها وبين الرجل بما يساهم في التخفيف على المرأة من التكاليف والتعقيدات الادارية والتنظيمية بما يضمن العدالة التوزيعية بينها وبين الرجل٬ بما يساهم في بعث قراءة تقديرية لهذه التشريعات بما يضمن توظيف اي تطور حاصل في مضمون أي تشريع من هذه التشريعات العربية المقارنة كمتغير يساهم في تطوير التشريعات الأخرى.

من جهته كشف عميد الكلية البروفيسور معاشو لخضر أن الندوة التي حظيت بحضور مدير جامعة بشار البروفيسور مجاود محمد مرفوقا بنائب المدير المكلف بالعلاقات الخارجية ومن الجانب السوري السيد مدير الجامعة البروفيسور ثامر الحجة؛ حددت لها محاور أربع وهي تطور مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في مجال الجنسية وتجنس الأبناء في القوانين العربية٬ الآليات التشريعية والقضائية لتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في القوانين العربية٬ و أخيرا تقييم الواقع التشريعي لمساواة المراة مع الرجل في القوانين العربية.

معتبرا في تصريح للخبر أن هذه الندوة تأتي تجسيدا لتعليمات الوزارة الوصية في انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي وضمان تموقع الجامعة الجزائرية في البيئة الاكاديمية العربية والعالمية.

ومن المقرر أن تتوج الندوة بتوصيات سترفع لجميع الجهات المعنية بحقوق المرأة وحمايته.