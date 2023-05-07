ڨالمة: الدرك يوقف سارقي الأنابيب والأسلاك الكهربائية النحاسية.

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بلخير بڨالمة، شابين اثنين، يبلغان 25سنة و29سنة ، متلبسين بسرقة أنابيب وأسلاك كهربائية نحاسية،على مستوى القطب السكني (عدل2) بمشتة حجر منڨوب ببلدية بلخير.

وأوضح بيان لمصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة، أن المشتمع فيهما تم القبض عليها من طرف أفراد فرقة الإقليمية لبلدية بلخير متلبسين بالفعلة ، في أعقاب معلومات تفيد بوجود شخصين ، على متن دراجة نارية بالموضع سالف الذكر ، مشابه فيها في سرقة الكوابل النحاسية .

وبعد تسكيل دورية والتنقل ٱعين المكان، وتحديدا المعمارية رقم 12 ك، لفت انتباههم وجود دراجة نارية من نوع "جاكي"، كانت متوقفة عند ندخل العمارة. وبدخول أفراد الفرقة إلى العمارة، ضبطوا شخصين اثنين بسلالم الطابق 9، وهوما "ش.ب"29سنة و"ط.ب"25سنة، بحوزتهما حقيبة ظهر بها 35كلغ من بقايا الأنابيب النحاسية ، التي تستعمل في توصيلات غاز المدينة، 60مترا من أسلاك كهربائية نحاسية ، ومفك براغي، حيث تم توقيف هنا واقتيادهما إلى مقر الفرقة.

الموقوفان ،وبعد التحقيق معهما، اعترفا بالجرم المنسوب إليهما،حسبما ذكر بيان مجموعة الدرك. وقد تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨالمة، أين تم إيداعهما الحبس.