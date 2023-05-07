مراكز تكوين وتدريب لفائدة المقبلين على الحج

أعلن الديوان الوطني للحج و العمرة، يوم الأحد في بيان له، عن فتح عبر الوطن مراكز تكوين وتدريب لفائدة المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لحساب موسم 1444ه/2023م.

و أوضح البيان أنه "تم فتح مراكز للتكوين والتدريب عبر مختلف دوائر وبلديات الوطن لفائدة المواطنين المقبلين على اداء فريضة الحج لهذا الموسم".

و يشرف على تجسيد برنامج التكوين المسطر عبر المراكز المشار إليها "أئمة وأساتذة في مختلف الجوانب المتعلقة بأداء مناسك الحج على الوجه الصحيح والسليم".

و يمكن للمعنيين بهذا البرنامج حسب ذات المصدر "الاطلاع على المساجد التي ستضم مراكز التكوين وتواريخها عبر زيارة صفحة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية إقامتهم أو بالتقرب لأقرب مسجد من مكان السكن".