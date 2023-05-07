المدية: تقريب الفحوصات الطبية من مقرات سكن الحجاج

شرعت منذ الثاني من شهر ماي الجاري مديرية الصحة و السكان لولاية المدية في القيام بالفحوصات الطبية اللازمة للمقبلين على أداء شعيرة الحج للبقاع المقدسة لهذه السنة وهذا عبر كافة العيادات متعددة الخدمات والوحدات الصحية المتواجدة عبر تراب الولاية في مبادرة منها لتقريب الفحوصات من مقرات سكن الحاج .

وقد نشرت المديرية عبر صفحتها الرسمية قائمة للهياكل الصحية التابعة لها والتي تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية عبر لجانها الطبية المختصة القيام بالفحوصات اللازمة واللقاحات المطلوبة في الملف الطبي للحجاج،واعلامهم بالتقرب من هذه العيادات حسب مقر الاقامة.

وقد لاقت هذه المبادرة التي تسير في ظروف حسنة كثيرا استحسان حجاج الولاية .