الضمان الاجتماعي يطلق حملة تحسيسية للناقلين

تقوم صناديق الضمان الاجتماعي في غليزان بحملة توعية للناقلين،بالتعاون مع إطارات مفتشية العمل ومديرية النقل،والتي تهدف إلى إطلاع الناقلين على مزايا الاشتراك في منظومة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء،مبينة لهم ما يقدمه الضمان الاجتماعي لغير الأجراء،كالتأمين عن المرض،والعجز،وكذا الوفاة،والتقاعد.

وتهدف المبادرة إلى التأكيد على أهمية الانضمام إلى الضمان الاجتماعي والاستفادة من حقوق المشتركين فيه.بالموازاة تفاعل السائقين مع الحملة بعدما تلقوا شروحات حول وضعياتهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي..

وتأتي هذه الحملة في إطار تطبيق توصيات وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي،التي تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية للمواطنين في جميع المجالات والقطاعات،وخاصة في مجال النقل العام،الذي يشكل قطاعاً هاماً في الحياة اليومية للمواطنين.