نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية

نبهت مصالح ديوان الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة.

وأشار نفس المصدر أن الولايات المعنية هي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. إضافة إلى سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، باتنة، أم البواقي، شمال خنشلة، شمال تبسة، الوادي، برج بوعريريج.

ويمكن أن تصل الكميات المتساقطة بين 20 إلى 40 ملم محليا بداية من التاسعة ليلا إلى غاية التاسعة من ليلة يوم الاثنين.

كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية، والولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، بشار، بسكرة، الوادي، تقرت، المغير، أولاد جلال، ورقلة، المنيعة، تيميمون، غرداية، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، أدرار، إن صالح، إليزي.

وهذا بداية من التاسعة ليلا إلى غاية الثالثة من فجر يوم الاثنين.