مراكز متقدمة لمكافحة الحرائق بتيزي وزو

ستعرف ولاية تيزي وزو ابتداء من جوان المقبل إقامة أربعة مراكز متقدمة لمكافحة الحرائق، حيز الخدمة في إطار الجهاز الولائي لمكافحة حرائق الغابات، وفقا لما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وستنصب هذه المراكز المتقدمة لمكافحة الحرائق والمكلفة بالتدخل مباشرة بعد الإعلان عن حريق، على مستوى مدارس ابتدائية تابعة لبلديات آيت يحيى موسى ومقلع ومعاتقة وإيفرحونن، المصنفة كمناطق معرضة بدرجة كبيرة إلى خطر الحرائق، حسب المصدر.

كما يرتقب تزويد هذه المراكز الموجهة للتدخلات الأولية، بوسائل بشرية ومادية تابعة للفرقة المتنقلة للحماية المدنية حيث ستضطلع بدور أساسي في مكافحة الحرائق، في انتظار وصول تعزيزات الوحدات العملياتية المجاورة.

وفي نفس السياق، يرتقب أيضا إنجاز مهبط للطائرات المروحية مجهز خصيصا للنقل بالمروحيات بالإضافة إلى مدرج لطائرات "الكنادار" التي تستعمل مياه البحر لإطفاء الحرائق.

وأشار المصدر إلى الانجاز المرتقب لمهبط للمروحيات ومدرج للطائرات بتابوقيرت على مستوى الطريق الوطني رقم 12 وعلى مستوى محور الطريق السريع شرق-غرب، على حدود ولاية البويرة.