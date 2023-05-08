البيض: توقيف شخص وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية البيض من حجز كمية من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات الترويج مع توقيف الشخص المشتبه فيه في القضية البالغ من العمر 31 سنة.

تعــود حيثيـات القضية، إثـــر قيام عناصر الأمن الحضري بدوريات على مستوى قطاع الاختصاص أيــن لفت انتباههم شخص يقوم بتحركات مشبوهة، عليه تم توقيفه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على 13 قرص من المؤثرات العقلية مقسمة ومهيئة للبيع، مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره: 1300 دج، حيث تم تحويله إلى مقر الأمن الحضري و فتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنة نافذة مع الإيداع بالمؤسسة العقابية وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج .