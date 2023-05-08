ثمانية هكتارات لاحتضان الحديقة الأثرية ببئر العاتر

تم تخصيص أرضية بمساحة ثمانية هكتارات لاحتضان الحديقة الأثرية المفتوحة التي سيتم انجازها ببلدية بئر العاتر (جنوب ولاية تبسة) والمخصصة لعرض الاكتشافات الأثرية التي تم العثور عليها بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة، حسب ما كشفت عنه اليوم الإثنين مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم تخصيص هذه المساحة لاحتضان مشروع انجاز حديقة أثرية مفتوحة على الهواء الطلق ستستقبل أزيد من 1.400 قطعة أثرية تم اكتشافها بـ 66 موقعا كائنا بمنطقة "بلاد الحدبة".

وسيشرع "قريبا" في تهيئة هذه الأرضية وفق المعايير المعمول بها، ما يسمح بأن تكون هذه الحديقة الأثرية ببلدية بئر العاتر الجنوبية شاهدا على تعاقب مختلف الحضارات منذ ما قبل التاريخ، ونقطة استقطاب وجذب للسياح من مختلف دول العالم، حسبما تمت الإشارة إليه.

ومن شأن هذه الحديقة الأثرية أن تسهم في تثمين المواقع الأثرية وترقي السياحية في منطقة بئر العاتر الحدودية كما توظف الحديقة لخدمة التنمية المحلية بالبلدية من خلال استقطاب السياح الأجانب والباحثين في علم التاريخ والأثار وفق ما تم التأكيد عليه.

وللتذكير فإن ولاية تبسة تحتوي على ما يفوق 2000 موقعا أثريا لا يزال جلها بارزا للعيان وشاهدا عن تعاقب الحضارات على هذه المنطقة من البلاد.