Pluies orageuses dans plusieurs wilayas

Le bulletin précise que les precipitations qui oscilleront entre 20 et 40mm concerneront les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda,Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela nord, Tebessa nord, El Oued et Bordj Bou Arreridj. La validité de bulletin s’étendra de 21h à 21h lundi.

Un deuxième bulletin indique que des vents forts et des tempêtes de sable souffleront sur les wilayas de M’sila, Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Béchar, Biskra, El Oued, Touggourt, El M’ghair, Ouled Djellal, Ouargla, El Ménéa et Timimoun, Ghardaia, Oum El Bouaghi, Tebessa, Khenchela, Batna, Adrar, In Salah et Illizi de 21h à 3h lundi.